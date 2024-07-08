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Новый уикенд в «Заповедных кварталах»

На этой неделе в Гостиной сада мечтателей (Короленко, 17) рисуем рыб, вино и фрукты, слушаем джаз и Шаляпина по-китайски и, разумеется, прохлаждаемся в усадебных рощах. Напоминаем, регистрация на события открывается по понедельникам в 14:00.

В четверг в 18:00 идем на «Джаз в саду», выступает квинтет певицы Марии Михайленко с Алексем Кузнецовым (тенор-саксофон) и Кириллом Смысловым (ударные).

В пятницу насыщаемся пищей духовной с книжным клубом от библиотеки «Партнерский материал». В 18:30 узнаем, как писать о городе вместе с лауреатом «ТОП 50» - 2024 Сашей Степановой.

В субботу в 12:00 дегустируем чай, а в 13:00 устраиваем «Шаляй-валяй» с детьми.

В 18:30 продолжаем знакомиться со вселенной «царь-баса» вместе с  искусствоведом и специалистом выставочного отдела Музея русского импрессионизма Москвы Верой Рябиной («Шаляпин: модель и художник»). Тенор, лауреат международных конкурсов и ассистент-стажер Иностранного отделения Московской консерватории выступит вместе с концертмейстером Лю Вэйчэнь. Сопровождать весь вечер нас будет музыковед Анастасия Чеблукова.

В воскресенье в 14:00 отправляемся на пленэр с Анной Лагедой. Выясняем, можем ли повторить «Рыбы, вино и фрукты» Константина Коровина.

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