От транзитной точки на пути в Дивеево до яркой туристической локации с историческим контекстом и самобытными фестивалями. Как меняется город и его жизнь – выяснили у Виктора Опарина, директора АМКУ «Стройгород», Игоря Филиппова, директора АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер», команды ИРГСНО (Вячеслава Кочкина, Ксении Кремлевой, Дарьи Шориной) и АНО «Центр 800» – Марии Батусовой, руководителя департамента событийного управления, и Артема Бетина, заместителя директора по событийному направлению.
Чем сегодня особенно гордится Арзамас?
В. О.: Соборной площадью и прилегающими улицами – это визитная карточка города. Было непросто провести их реконструкцию, учитывая то состояние, в котором они находились. Но все преобразования стали возможны благодаря четко поставленным задачам. И, конечно, финансовой поддержке правительства области. Ответственный подход к делу всех исполнителей, любовь к городу не менее важны. И хотя процесс работы был сопряжен с неудобствами и для жителей, и для приезжих, главное – тот результат, который мы все видим.
Как оцениваете туристический потенциал места?
И. Ф.: Он огромен. Арзамас – это «въездные ворота», именно с него начинается знакомство с кластером «Арзамас – Саров – Дивеево». До недавнего времени город незаслуженно оставался без внимания, был лишь проездным пунктом. Но те масштабные изменения, которые с ним произошли за последние несколько лет благодаря реализации программы кластера, подчеркнули его богатое историческое наследие и сделали город интересным как для паломников, так и для светских путешественников. И это еще не итог, преображение Арзамаса продолжается.
Что было самым сложным в благоустройстве?
К. К.: Основная трудность – реализовать проект таким, каким мы задумывали его вместе с жителями, организовать коммуникацию между участниками процесса. Каждый из них – от архитекторов до строителей – должен был погрузиться в работу и постоянно сверять часы, чтобы все шло по плану. Без единого видения проекта мечты не получаются.
Какие места стоит обязательно посетить?
В. К.: На мой взгляд, это парк имени Гайдара и классическая Соборная площадь, а между ними – центральная пешеходная улица Карла Маркса. В этом проекте мы (команда ИРГСНО) хотели показать разнообразие пространства: как историческое, так и функциональное, а также современный быт и жизнь горожан. Поэтому концепция благоустройства стала попыткой воплотить такую эпичную картину: улица как энциклопедия города, которую пишут сами жители.
Д. Ш.: Обязательно нужно заглянуть на смотровую площадку с видами на живописную пойму и Выездное, прогуляться по Гостиному ряду, где нет ни одного здания, построенного позже начала 1900-х. А еще по концепции ИРГСНО скоро появится новая «красная» площадь вокруг водонапорной башни – одного из знаковых для истории города объектов.
Арзамас – это и событийный туризм. Чем удивляет город своих гостей?
М. Б.: Здесь есть традиционные мероприятия, которые сегодня раскрываются по-новому. Например, фестиваль «Арзамасские купола». В прошлом году он завершился мэппинг-шоу с проекцией на Воскресенский собор, впервые в истории. Стало очевидно, что технологические подходы здесь тоже уместны: они вписываются в архитектурный и культурный ландшафт. Есть и несколько новых крупных событий, которые задают тренд, например Рождество в Арзамасе. Фестиваль получился очень гармоничным, соответствующим духу города. Были вертепные представления, чтения рождественских сказок, а на сцене даже выступил хор кафедрального Воскресенского собора.
Поделитесь планами на будущее в событийной сфере?
А. Б.: В этом году театральный проект-лаборатория «Из области» (реализуется Центром театрального мастерства при грантовой поддержке «Команды креативных практик») выбрали своим основным городом Арзамас. После изучения его истории, интервью с местными жителями режиссеры, драматурги и актеры представят несколько театральных сайт-специфик-постановок, посвященных городу, непосредственно на его площадках. И еще целый ряд проектов в проработке – следите за анонсами, будет интересно!
Текст: Карина Весновская
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
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