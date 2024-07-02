Чем сегодня особенно гордится Арзамас?

В. О.: Соборной площадью и прилегающими улицами – это визитная карточка города. Было непросто провести их реконструкцию, учитывая то состояние, в котором они находились. Но все преобразования стали возможны благодаря четко поставленным задачам. И, конечно, финансовой поддержке правительства области. Ответственный подход к делу всех исполнителей, любовь к городу не менее важны. И хотя процесс работы был сопряжен с неудобствами и для жителей, и для приезжих, главное – тот результат, который мы все видим.

Как оцениваете туристический потенциал места?

И. Ф.: Он огромен. Арзамас – это «въездные ворота», именно с него начинается знакомство с кластером «Арзамас – Саров – Дивеево». До недавнего времени город незаслуженно оставался без внимания, был лишь проездным пунктом. Но те масштабные изменения, которые с ним произошли за последние несколько лет благодаря реализации программы кластера, подчеркнули его богатое историческое наследие и сделали город интересным как для паломников, так и для светских путешественников. И это еще не итог, преображение Арзамаса продолжается.

Что было самым сложным в благоустройстве?

К. К.: Основная трудность – реализовать проект таким, каким мы задумывали его вместе с жителями, организовать коммуникацию между участниками процесса. Каждый из них – от архитекторов до строителей – должен был погрузиться в работу и постоянно сверять часы, чтобы все шло по плану. Без единого видения проекта мечты не получаются.