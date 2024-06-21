Наталья Дукантони: «Этот период своей жизни я проживаю в ответственности за место, идею и за тех людей, которые поверили в нее»

Дать лаконичное определение проекту «Лев и вишня» в Городце – трудно. Это и культурный центр, и туристическое ателье, и даже шоурум народного костюма. Мы выяснили у его создательницы, как самые разные идеи уживаются в одном пространстве, зачем она переехала из столицы в небольшой город и почему нужно обязательно примерить русский сарафан.
Наталья Дукантони сфотографирована у культурного центра «Лев и вишня». Дому 120 лет, он расположен на территории древнего Городца и вовлечен в концепцию арт-объекта «Грани времени». Создатели инсталляции вдохновились работой по сохранению наличников, которую проводит «Лев и вишня», и традициями деревянного зодчества.
Откуда такое название – «Лев и вишня»?
Честно сказать, не хотелось быть еще одной «усладой» или «легендой» – такие типичные наименования для провинции. Мы подбирали слова достаточно тщательно. «Лев» для нас стал символом городецкого мастерства, резьбы, творчества. А «вишня» воплощает образ природы. К тому же в Городце много вишневых деревьев: когда начинается цветение, целые улицы превращаются в белые туннели, очень красиво.
Вы родились и жили в Москве. Как оказались в Городце?
У переезда всегда есть два движения. Первое – это уехать откуда-то. Второе – приехать к чему-то. По духу я не московский житель. Я много ездила по стране, у меня были свои фавориты – например, Калининградская область, Дальний Восток. Но когда я приехала в Городец, я сразу почувствовала – мое. Химия.
Расскажите про сам центр – чем вы занимаетесь?
Одно из направлений работы – туристическое. Мы организуем экскурсии, стараемся делать их индивидуальными, под конкретные запросы. Но большая часть нашей деятельности – это работа с городским сообществом.
В чем она проявляется?
У меня есть свое видение, не претендую на его универсальность или точность, но придерживаюсь. Я считаю, что есть разные степени погружения человека в тему. Самый первый – когда человек смотрит, лайкает, приходит на наши мероприятия, выставки, мастер-классы. Второй уровень глубже, подразумевает подключение к нашим активностям – пока еще в качестве зрителя, но это уже осознанный выбор, неслучайный, не просто от нечего делать. То есть человек готовится, ждет. И есть третий уровень погружения, когда он начинает с нами вместе что-то создавать. Берет на себя какую-то тему, занимается ее изучением, развивает. Я называю таких людей «ядерными». Так у нас появились золотная вышивка, флористика, фольклор, лесные экскурсии, резьба, шоурум народного костюма – мы шьем сарафаны и рубахи-рукава.
И их можно не только посмотреть, но и купить?
Да. Как преподаватель вуза я часто посещала со студентами различные выставки, и вот когда видела народные костюмы – за стеклом, с подсветкой, – создавалось впечатление, что это какое-то удивительное, но чужое искусство. К нему в прямом смысле нельзя прикоснуться. Когда я впервые примерила народный костюм, была поражена: необыкновенные телесные ощущения, очень непривычные в нашей повседневной жизни. Нам просто негде их испытывать. И вот я занимаюсь тем, что барышень наряжаю. Мне хочется, чтобы они это тоже прочувствовали. Сейчас мы планируем организовать показ и сшить костюм, который будет соответствовать традициям, но при этом сделан из футуристичных тканей, светоотражающих, прозрачных.
Как бы вы определили свою роль в проекте – идейный вдохновитель?
Я бы назвала себя якорем, человеком, на которого все остальные могут опереться. Но я ничего не смогла бы сделать одна. Некоторые нам говорят: «Вы такие разносторонние». А на самом деле просто люди правильные приходят, каждый из которых занимается каким-то интересным для него направлением. И вот этот период своей жизни я проживаю так – в ответственности за место, идею и за тех людей, которые поверили в нее.
Главный редактор журнала: Алена Зобова
Текст: Карина Весновская
Фото: Оксана Шверницкая
Директор по фотографии: Юлия Зудилина
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