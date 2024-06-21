Наталья Дукантони: «Этот период своей жизни я проживаю в ответственности за место, идею и за тех людей, которые поверили в нее»

И их можно не только посмотреть, но и купить?

Да. Как преподаватель вуза я часто посещала со студентами различные выставки, и вот когда видела народные костюмы – за стеклом, с подсветкой, – создавалось впечатление, что это какое-то удивительное, но чужое искусство. К нему в прямом смысле нельзя прикоснуться. Когда я впервые примерила народный костюм, была поражена: необыкновенные телесные ощущения, очень непривычные в нашей повседневной жизни. Нам просто негде их испытывать. И вот я занимаюсь тем, что барышень наряжаю. Мне хочется, чтобы они это тоже прочувствовали. Сейчас мы планируем организовать показ и сшить костюм, который будет соответствовать традициям, но при этом сделан из футуристичных тканей, светоотражающих, прозрачных.