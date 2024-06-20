Екатерина Ферапонтова: «Одно дело – говорить о толерантности, а другое – столкнуться лично с инклюзией, ощутив на себе ее „побочный эффект”»

Как пришла идея организовать городской лагерь?

У нормотипичного ребенка (без неврологических отклонений. – Прим. ред.) есть много вариантов, как провести лето. К сожалению, это не относится к детям с особенностями развития. Они, как правило, не умеют взаимодействовать со сверстниками, играть вместе, дружить. Им даже соблюдать очередность на горке тяжело. Всему этому их нужно учить.

Мы захотели дать возможность ребятам с задержкой психического развития, ДЦП и аутизмом узнать, что такое летний лагерь, и одновременно прокачать их социальные навыки. А родителям – хотя бы небольшой отдых. Потому что, будем откровенны, 24/7 быть включенным в жизнь особенного ребенка – тяжелый труд. Родителям тоже нужно как-то восполнять свой ресурс.

Целый месяц по будням дети на несколько часов приезжают в парк «Швейцария» и занимаются всеми активностями, которые обычно есть в лагерях: зарядка, творчество, походы в кинотеатр, планетарий. Мы помогаем им освоить правила поведения на детских площадках, наладить общение с окружающими. Я бы слукавила, если бы сказала, что, например, в сменах прошлого года все дети подружились, научились правильной коммуникации. Нет, но определенные положительные изменения однозначно были.