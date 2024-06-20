Екатерина Ферапонтова: «Одно дело – говорить о толерантности, а другое – столкнуться лично с инклюзией, ощутив на себе ее „побочный эффект”»

Их летний инклюзивный лагерь дарит особенным детям важный опыт общения за пределами дома и возможность стать самостоятельнее. А родителям – веру в собственного ребенка и немного отдыха. В России подобных проектов все еще критически мало. О том, что такое правильная инклюзия и настоящая толерантность, мы узнали от директора благотворительного фонда «Время РАСсвета» Екатерины Ферапонтовой.
Директор фонда Екатерина Ферапонтова и соучредитель Наталья Лампси
Как пришла идея организовать городской лагерь?
У нормотипичного ребенка (без неврологических отклонений. – Прим. ред.) есть много вариантов, как провести лето. К сожалению, это не относится к детям с особенностями развития. Они, как правило, не умеют взаимодействовать со сверстниками, играть вместе, дружить. Им даже соблюдать очередность на горке тяжело. Всему этому их нужно учить.
Мы захотели дать возможность ребятам с задержкой психического развития, ДЦП и аутизмом узнать, что такое летний лагерь, и одновременно прокачать их социальные навыки. А родителям – хотя бы небольшой отдых. Потому что, будем откровенны, 24/7 быть включенным в жизнь особенного ребенка – тяжелый труд. Родителям тоже нужно как-то восполнять свой ресурс.
Целый месяц по будням дети на несколько часов приезжают в парк «Швейцария» и занимаются всеми активностями, которые обычно есть в лагерях: зарядка, творчество, походы в кинотеатр, планетарий. Мы помогаем им освоить правила поведения на детских площадках, наладить общение с окружающими. Я бы слукавила, если бы сказала, что, например, в сменах прошлого года все дети подружились, научились правильной коммуникации. Нет, но определенные положительные изменения однозначно были.
Что оказалось особенно трудным?
Не забуду самую первую смену: дети не отпускали мам, громко рыдали. Естественно, это было вызвано страхом, потому что для таких ребят все необычное – опасно. Они же привыкли ходить из пункта А в пункт Б и только по определенному маршруту. А здесь парк, незнакомые люди, плюс еще и мама уходит. Это вообще был какой-то дикий стресс, причем и для родителей тоже, они очень переживали. А через месяц эти же дети плакали, потому что прощались с лагерем.
Какими качествами должен обладать человек, работающий с особенными детьми?
Первое – выносливость: и психологическая, и физическая. У некоторых ребят, например, отсутствует чувство страха. Отпусти их руку, и они рванут в лес, в овраг, куда угодно. Второе качество – это некий внутренний фанатизм, потребность влиять положительно на ребенка, помогать ему. Невозможно просто отработать смену. Нужно изучить каждого маленького человека, его поведенческие особенности, душевные переживания. Для этого требуется большая самоотдача.
Лагерь посещают дети с разными типами заболеваний, но нормотипичных нет. Почему?
В этом случае должен быть подготовлен не столько ребенок, сколько его родители. Обычным детям в инклюзивном проекте может быть непросто: родителям нужно это осознавать. У детей с особенностями развития дефицит коммуникативных навыков: иногда они крайне прямолинейны и не осознают, что могут обидеть. Нормотипичные дети – это отражение взрослых. Одно дело – говорить о толерантности, а другое – столкнуться лично с инклюзией, ощутив на себе ее «побочный эффект». Здесь очень важна родительская работа, желание, включенность. Далеко не все к этому готовы, и их ни в коем случае за это нельзя осуждать. Как правило, в инклюзивных проектах у нас принимают участие дети – родственники наших «особенных подопечных», кто знаком с диагнозом и готов к возможным трудностям. На самом деле, когда ребята начинают общаться, результат всегда положительный для всех сторон!
Текст: Карина Весновская
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
Одежда: OKSANA KOSAREVA
«НН.Собака.ru»
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