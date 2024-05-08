«Военные песни у Кремля»: Олешко, Ян, хоровой флэшмоб

В концерте примут участие исполнители-любители разных возрастов из Чкаловска, Лыскова, Кстова, Арзамаса. А также музыканты, певцы, актеры нижегородских театров и не только. «Военные песни у Кремля» – в первую очередь народный проект.

Так как 2024 год объявлен годом семьи, на сцену выйдут семейные пары: ведущие Татьяна Печерская и Антон Киселев, певцы Ефим Архипов и Татьяна Гуляева. Джазмен Алексей Молев выступит со своей тещей.

Приглашенные гости проекта в этом году – заслуженный артист России, актер театра имени Вахтангова Александр Олешко и российская певица Мэри Ян (Марина Янковская).

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова исполнит «Случайный вальс», а сценарист, режиссер, советник губернатора по культуре и продюсер кинофестиваля «Горький Fest» Оксана Михеева – песню «Журавли».

Главная особенность концерта этого года – выступление большого народного хора (более 150 человек). Это будет самый масштабный флешмоб в истории проекта.