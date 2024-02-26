Какой будет погода в марте в Нижнем?

Март в Нижегородской области обещает быть теплым. На целый градус выше нормы. Рассказываем, каким будет первый месяц зимы в прогнозах синоптиков.
Март начнется с плюсовой температуры. В целом в этом месяце она будет прыгать от –4 до +4 градусов. Резких морозов не ожидается.
В некоторые дни прогнозируется солнечная погода. Не исключен дождь со снегом.
При этом количество осадков прогнозируется меньше среднего. Напомним, норма 25-40 миллиметров.
В МЧС также добавили, для марта характерны сильные ветра и метели. Они могут достигнуть опасных показателей.
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Фото: фотобанк
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