Какой будет погода в марте в Нижнем?

Март начнется с плюсовой температуры. В целом в этом месяце она будет прыгать от –4 до +4 градусов. Резких морозов не ожидается.

В некоторые дни прогнозируется солнечная погода. Не исключен дождь со снегом.

При этом количество осадков прогнозируется меньше среднего. Напомним, норма 25-40 миллиметров.

В МЧС также добавили, для марта характерны сильные ветра и метели. Они могут достигнуть опасных показателей.







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Фото: фотобанк