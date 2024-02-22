Забавы с бананом, сеанс тишины, йоркширский пудинг: устраиваем легендарное 23 февраля в Нижнем

Ну, то есть вы до сих пор не знаете, как отблагодарить своего защитника, который весь год ответственно оберегает вас от устрашающей фауны и гнетущих ухажеров? Держите!
«Спа-день для защитника»
Предлагаем начать с праздничного расслабления. Почему бы не отвести его на спа? Да-да, именно 23 февраля, чтобы он мог почувствовать себя воином, одолевшим орды мыльных пузыриков. А после шоколадного обертывания воин станет настоящей конфеткой.
Нижегородская, 15а
Пейнтбол
Наконец-то вы сможете оторвать его от компьютера и отправить спасать мир перед лицом новых воображаемых врагов. Слова «не болит», «не страшно» и «я совсем не устал(-а)» станут девизами вашего героического отряда.
Нижний Новгород, 2-я линия 16б
Каток в парке «Швейцария»
Скользкое это дело, но истинному защитнику необходимы физнагрузки. Давно хотели сказать ему: «Катись отсюда!» – лучше места не найти.
Нижний Новгород, парк «Швейцария»
Катание на банане
Как понять, действительно ли ваш избранник рыцарских кровей? Посадите его на банан! Вы все сразу правильно поняли, мы говорим про снаряд, на котором катаются по воде, но кто сказал, что этого нельзя делать на нем по снегу? Если мужчина после ваших многочисленных падений не уедет в закат (на том же банане!) – поздравляем, он, очевидно, тот самый!
Нижегородская область, Балахнинский район,
Olymp karting
23 февраля — это возможность покорить многие вершины, в том числе и Олимп. Пусть уже спутник вашей жизни оседлает болид и попробует обогнать местных детишек, которые в пять лет водят не хуже Шумахера.
Верхнепечерская, 7б
Музей приставок
Ваша судьба пропадает днями и ночами, защищая виртуальные крепости? Мы точно знаем, что он оценит это место по достоинству. Самое время оторвать его от домашнего комфорта и сводить на выставку ретрогейминга.
Белинского, 124
«В тишине»
Легкая доминация в подарок! Свидание в тишине сделает из вашего защитника молчаливую лапочку (может быть, это ему как раз необходимо?). Ваши команды будут выполняться с полуслова — идиллия!
Верхне-Волжская набережная, 2
Чемпионат по настольному футболу в «Пивзаводе»
23 февраля в 21.00 надеваем майку с фамилией Роналду (Фигу?) и отправляемся на турнир по настольному футболу. Сражения не за «Золотой мяч», но за 30 литров пенного, что совсем не хуже. И не забудьте взять своего Месси (Кака?), потому что для участия нужно два человека.
Зеленский съезд, 10
Спешл в Red Wall
С 23 по 26 февраля для всех джентльменов ресторан будет подавать три вариации каноничного английского обеда с йоркширским пудингом. Все в лучших традициях Гая Ричи, только без карт и стволов.
Кожевенная, 2
Текст: Дарья Назарова, Тимофей Макаров
Фото: архив редакции
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