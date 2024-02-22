Забавы с бананом, сеанс тишины, йоркширский пудинг: устраиваем легендарное 23 февраля в Нижнем

Как понять, действительно ли ваш избранник рыцарских кровей? Посадите его на банан! Вы все сразу правильно поняли, мы говорим про снаряд, на котором катаются по воде, но кто сказал, что этого нельзя делать на нем по снегу? Если мужчина после ваших многочисленных падений не уедет в закат (на том же банане!) – поздравляем, он, очевидно, тот самый!

Нижегородская область, Балахнинский район,

р.п. Большое Козино,

Авиационная, 1