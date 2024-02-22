Автозавод — самый безопасный район Нижнего. Что? Да!

Больше всего из них совершали в Нижегородском районе — 173,9 преступлений на 10 тысяч человек. Далее следуют:

Ленинский район —153 преступления

в Приокском — 151

в Советском — 143,8

в Московском — 143,7

в Канавинском — 136,6

в Сормовском — 126

При этом, Автозаводский район — самый большой в городе и на его территории проживает около 300 тысяч человек. Всего за 2023 году здесь совершили 107,7 преступлений.

Какие преступления совершают чаще остальных?

Преобладают преступления против собственности: кражи и мошенничества. Причем последние совершают и дистанционно.







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Фото: фотобанк





