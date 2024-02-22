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Автозавод — самый безопасный район Нижнего. Что? Да!

Все, больше никаких стереотипов про криминальный Автозавод. В прошлом году его признали самым безопасным районом Нижнего. По данным МВД, всего за 2023 год в Нижнем Новгороде было зарегистрировано 16 588 преступлений. Это на 7,1% меньше, чем годом ранее.

 

Больше всего из них совершали в Нижегородском районе — 173,9 преступлений на 10 тысяч человек. Далее следуют:

  • Ленинский район —153 преступления
  • в Приокском — 151
  • в Советском — 143,8
  • в Московском — 143,7
  • в Канавинском — 136,6
  • в Сормовском — 126

При этом, Автозаводский район — самый большой в городе и на его территории проживает около 300 тысяч человек. Всего за 2023 году здесь совершили 107,7 преступлений.

Какие преступления совершают чаще остальных?

Преобладают преступления против собственности: кражи и мошенничества. Причем последние совершают и дистанционно.



 

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Фото: фотобанк



 

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