Нижегородские креативные проекты поддержат грантами

Сумма поддержки — до четырех миллионов рублей. До 14 апреля поданные проекты будут оценены экспертной комиссией и рабочей группой.

Даты по другим волнам будут объявлены позже.

На сайте опубликованы видеоматериалы, которые помогут в заполнении проектной заявки и повысят шансы на успех.

Напомним, десять проектов получили грантовую поддержку в рамках первой волны «Команды креативных практик» в 2023 году. В их числе — «Русские. Fashion night». Тысяча квадратных метров пульсирующего звука и неоновых лучей. Видеоперформансы от мирового лидера в сфере применения инновационных методик DREAMLASER. Эксклюзивные показы коллекций локальных и федеральных брендов: JM STUDIO, 404 NOT FOUND, IANIS CHAMALIDY, JS SENSE, KSI KSI, VERPASSION, TIU. Представители правительства, известных медиа-ресурсов и фэшн-индустрии, дизайнеры, бизнесмены, рестораторы, — все в неоунаре. РУССКИЕ. FASHION NIGHT — 2023: вспоминаем, как это было.







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Фото: архив редакции