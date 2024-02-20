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Нижегородские креативные проекты поддержат грантами

Прием заявок на новый сезон проекта «Команда креативных практик» стартует 26 февраля. Творческие инициативы нижегородцев поддержат по шести направлениям. Общий грантовый фонд — 130 миллионов рублей. Это самый высокий показатель за последние три(!) года.

 

Третий сезон «Команды креативных практик» традиционно поддерживает лучшие инициативы в сфере креативных индустрий.

Идеи нижегородцев поддержат по направлениям:

  • гастрономия
  • мода
  • ремесло
  • кино
  • искусство и театр

В этом году будет четыре волны сбора заявок. Первая волна продлится с 26 февраля до 10 марта. Здесь будут помогать действующим культурными институциям и коллективам. 

Сумма поддержки — до четырех миллионов рублей. До 14 апреля поданные проекты будут оценены экспертной комиссией и рабочей группой.

Даты по другим волнам будут объявлены позже. 

На сайте опубликованы видеоматериалы, которые помогут в заполнении проектной заявки и повысят шансы на успех.

Напомним, десять проектов получили грантовую поддержку в рамках первой волны «Команды креативных практик» в 2023 году. В их числе — «Русские. Fashion night». Тысяча квадратных метров пульсирующего звука и неоновых лучей. Видеоперформансы от мирового лидера в сфере применения инновационных методик DREAMLASER. Эксклюзивные показы коллекций локальных и федеральных брендов: JM STUDIO, 404 NOT FOUND, IANIS CHAMALIDY, JS SENSE, KSI KSI, VERPASSION, TIU. Представители правительства, известных медиа-ресурсов и фэшн-индустрии, дизайнеры, бизнесмены, рестораторы, — все в неоунаре. РУССКИЕ. FASHION NIGHT — 2023: вспоминаем, как это было.



 

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Фото: архив редакции

 

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