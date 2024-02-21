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«Родео на ватрушках» возвращается в Автозаводский парк

Соревнования по зимнему тюбингу пройдут в 11:00 на площадке «сухого» озера в Автозаводском парке. Рассказываем, где увидимся на горках нижегородского парка 24 февраля. 

 

Укротить ватрушки приглашают команды: один взрослый и один ребенок от 5 до 14 лет. В программе отборочный тур по буксировке — «спринт» и четыре этапа.

  • «ватрушкобол» — скатываясь с горки на тюбинге, необходимо набрать наибольшее количество заброшенных мячей в кольцо;
  • «змейка» — необходимо объехать конусы так, чтобы не сбить препятствия и не получить за это штрафное время;
  • «новый биатлон» — ребенок должен скатиться на ватрушке с горки, при этом сбить наибольшее количество мячей со специальных подставок;
  • «метание ватрушки на дальность» — нужно метнуть тюбинг по воздуху на максимальное расстояние.

Участникам нужно принести свой тюбинг или взять его в пункте проката.




 

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Фото: фотобанк, unsplash

 

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