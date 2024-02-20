По-зимнему тепло и пасмурно: как погода ждет нижегородцев на этой неделе

Во вторник, 20 февраля, погода утром столбики термометров опустятся до отметки –10 градусов, днем потеплеет до –6. Воздух прогреется к вечеру и ночи.

В середине недели средняя температура воздуха будет –6 градусов, а к четвергу температура воздуха поднимется до –4.

В праздничный день, 23 февраля, утром будет –6 градусов, днем воздух прогреется до –3. Вечером потеплеет до –2.

Всю неделю небо будет пасмурным, каждый день обещает быть снежным.





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Фото: фотобанк