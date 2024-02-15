Проект по благоустройству Нижнего ищет волонтеров. Как принять участие?

«Формирование комфортной городской среды» — ежегодный проект. Нижегородцы могут предложить свои инициативы по благоустройству парков и дворов. А после за них голосует любой желающий. В голосовании, кроме Нижнего, примут участие множество муниципалитетов. Поэтому команде проекта нужна большая поддержка волонтеров. Они будут помогать на отдаленных территориях. Рассказываем, как поддержать проект.
Подать заявку может каждый старше 14 лет на платформе ДОБРО.РФ.
Самых активных добровольцев поощрять путешествием и консультациями от специалистов «Высоты».
Подробности можно узнать здесь.
Напомним, футбольный клуб «Пари НН» объявил о запуске конкурса «Голос стадиона». Главный приз – профессиональный контракт. Победитель станет официальным ведущим домашних матчей клуба.
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Фото: фотобанк
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