Проект по благоустройству Нижнего ищет волонтеров. Как принять участие?

«Формирование комфортной городской среды» — ежегодный проект. Нижегородцы могут предложить свои инициативы по благоустройству парков и дворов. А после за них голосует любой желающий. В голосовании, кроме Нижнего, примут участие множество муниципалитетов. Поэтому команде проекта нужна большая поддержка волонтеров. Они будут помогать на отдаленных территориях. Рассказываем, как поддержать проект.