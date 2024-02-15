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Нижегородцы обольются холодной водой и за этим будет наблюдать вся Россия. Рассказываем, как присоединиться

24 февраля Нижний впервые присоединится к зрелищному фестивалю. Участники акции обольются холодной водой в одно время со всеми регионами России в режиме прямого эфира через телемост. В этом году в проекте участвуют более 5000 человек из 35 регионов России и 5 стран.

 

Для участников подготовят теплые палатки. Будет работать бесплатная полевая кухня. А перед началом акции все разогреются в «Русских забавах». 

С каждым регионом будет организован телемост, поэтому все зрители и участники могут наблюдать друг за другом.

Для участия в обливании нужно пройти регистрацию здесь.

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А вспомнить, как прошли Крещенские купания в Нижнем, можно в нашем материале с полным погружением.

 

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Фото: архив редакции

 

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