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В лесах Нижнего подкармливают косуль и кабанов. А кого еще и зачем?

Традиционно в лесах Нижегородского области создают кормушки для животных. Их устанавливают заранее, а зимой лесники следят за тем, чтобы они были полными. Особенно важно следить за этим в январе и феврале. Так, на кормовых местах ставят зерновые кормушки для кабанов и косуль. А еще для зайцев, лосей и птиц. 

 

Постоянный уход дикой природой необходим в течение всего года. Поэтому специалисты особенно следят за состоянием и наполнением кормовых мест. 

Всего было выложено более 52 тонн зерна и более 6,5 тонн минеральной подкормки, а также посеяно 45 кормовых полей. А еще лесники создают подкормочные площадки, солонцы и кормушки для разных видов животных. Это помогает поддерживать и сохранять биоразнообразие в лесах области.

В планах на зиму — проведение 182 зимних маршрутных учетов. Это помогает оценить состояние природы и эффективность подкормки.

Итоги подведут в июле 2024 года.


 

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Фото: unsplash


 

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