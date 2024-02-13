В лесах Нижнего подкармливают косуль и кабанов. А кого еще и зачем?

Традиционно в лесах Нижегородского области создают кормушки для животных. Их устанавливают заранее, а зимой лесники следят за тем, чтобы они были полными. Особенно важно следить за этим в январе и феврале. Так, на кормовых местах ставят зерновые кормушки для кабанов и косуль. А еще для зайцев, лосей и птиц.
Постоянный уход дикой природой необходим в течение всего года. Поэтому специалисты особенно следят за состоянием и наполнением кормовых мест.
Всего было выложено более 52 тонн зерна и более 6,5 тонн минеральной подкормки, а также посеяно 45 кормовых полей. А еще лесники создают подкормочные площадки, солонцы и кормушки для разных видов животных. Это помогает поддерживать и сохранять биоразнообразие в лесах области.
В планах на зиму — проведение 182 зимних маршрутных учетов. Это помогает оценить состояние природы и эффективность подкормки.
Итоги подведут в июле 2024 года.
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Фото: unsplash
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