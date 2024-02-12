Температурные качели: какая погода ждет нижегородцев на этой неделе

Днем в понедельник, 12 февраля температура воздуха поднимется до отметки в –6 градусов, ночью немного похолодает до –8.

Во вторник, 13 февраля, утром будет еще –9 градусов, а уже к вечеру температура резко понизится до –19. В дневные часы возможен небольшой снегопад.

В среду, 14 февраля, будет морозно и солнечно. В дневные часы термометры покажут до –15. При этом ночью похолодает до –22 .

В четверг, 15 февраля, температура продолжит опускаться. Днем будет до –17 градусов, в ночные часы уже до –25.

В последний рабочий день на этой неделе, 16 февраля, будет примерно также, как и накануне — солнечно и морозно. Днем — -15, а ночью — до –2 градусов.







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Фото: фотобанк