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Цифра дня: до 30 см снега выпадет в Нижнем

В ближайшие дни в Нижнем выпадет до 30 сантиметров снега. Сейчас дорожники чистят дороги от снега и вывозят его в непрерывном режиме. Параллельно они обрабатывают их противогололедными материалами.

 

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова, из-за непогоды коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Чтобы избежать заторов на дорогах, снег с улиц вывозят постоянно. Также ведется обработка дорог противогололедными материалами.

В первую очередь работы будут идти на участках, где наиболее вероятны аварии: на подъемах, спусках и местах с ограниченной видимостью.

Затем коммунальные службы очистят остановки, пешеходные переходы, подходы и подъезды к соцучреждениям.



 

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Фото: unsplash

 

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