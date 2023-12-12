Цифра дня: до 30 см снега выпадет в Нижнем

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова, из-за непогоды коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Чтобы избежать заторов на дорогах, снег с улиц вывозят постоянно. Также ведется обработка дорог противогололедными материалами.

В первую очередь работы будут идти на участках, где наиболее вероятны аварии: на подъемах, спусках и местах с ограниченной видимостью.

Затем коммунальные службы очистят остановки, пешеходные переходы, подходы и подъезды к соцучреждениям.







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Фото: unsplash