Цифра дня: до 30 см снега выпадет в Нижнем

В ближайшие дни в Нижнем выпадет до 30 сантиметров снега. Сейчас дорожники чистят дороги от снега и вывозят его в непрерывном режиме. Параллельно они обрабатывают их противогололедными материалами.
По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова, из-за непогоды коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Чтобы избежать заторов на дорогах, снег с улиц вывозят постоянно. Также ведется обработка дорог противогололедными материалами.
В первую очередь работы будут идти на участках, где наиболее вероятны аварии: на подъемах, спусках и местах с ограниченной видимостью.
Затем коммунальные службы очистят остановки, пешеходные переходы, подходы и подъезды к соцучреждениям.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)