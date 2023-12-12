Казаковская филигрань, Тосканка и пирожки «На один укус»: победили в Russian Traveler Awards

Опубликованы итоги туристической премии Russian Traveler Awards 2023. Победителей этого года выбирали путем народного голосования, а также номинантов оценивало экспертное жюри. Сразу шесть нижегородских проектов получили приз. Рассказываем, какие именно.
Первое место:
- ярмарочные пирожки «На один укус» в номинации «Национальное блюдо/продукт»
- День молодежи 2023 в Нижнем Новгороде в номинации «Фестиваль/праздник» по мнению экспертного жюри. По итогам народного голосования он занял второе место.
Третье место:
- Казаковская филигрань в номинации «Народный промысел»
- озеро Тосканка в номинации «Природный объект»
- экскурсии на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р» в номинации «Экскурсионный туристический маршрут»
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Фото: фотобанк
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