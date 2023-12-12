18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Казаковская филигрань, Тосканка и пирожки «На один укус»: победили в Russian Traveler Awards

Опубликованы итоги туристической премии Russian Traveler Awards 2023. Победителей этого года выбирали путем народного голосования, а также номинантов оценивало экспертное жюри. Сразу шесть нижегородских проектов получили приз. Рассказываем, какие именно.

 

Первое место:

  • ярмарочные пирожки «На один укус» в номинации «Национальное блюдо/продукт»
  • День молодежи 2023 в Нижнем Новгороде в номинации «Фестиваль/праздник» по мнению экспертного жюри. По итогам народного голосования он занял второе место.

Третье место:

  • Казаковская филигрань в номинации «Народный промысел»
  • озеро Тосканка в номинации «Природный объект»
  • экскурсии на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р» в номинации «Экскурсионный туристический маршрут»


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: