Портал в квартал: в Нижнем запускают новую интерактивную прогулку

2 декабря в «Заповедных кварталах» стартует программа «Портал в квартал». Это интерактивная прогулка-экскурсия, на которой можно будет заглянуть в большой старинный дом, подняться по скрипучей лестнице, исследовать потаенные уголки и открыть тяжелый сундук, узнать, кто же здесь жил, какие были игрушки и игры. А еще, как зажигали керосинку, когда не было электричества.
Программа рассчитана на детей, подростков и взрослых, которые хотят нескучно узнавать новое о городе.
Самых юных ждет путешествие по кварталу. Играя, они познакомятся с историей города, отправятся в прошлое, изведают старинный дом, найдут множество артефактов и научатся писать пером.
В программе:
- интерактивная прогулка с эрудированной ведущей
- посещение исторического дома
- знакомство со старинными предметами и архитектурой в игровом формате
- чаепитие со сладкими угощениями
Старт экскурсии: Короленко, 17
6+
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Фото: архив редакции
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