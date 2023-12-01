Портал в квартал: в Нижнем запускают новую интерактивную прогулку

2 декабря в «Заповедных кварталах» стартует программа «Портал в квартал». Это интерактивная прогулка-экскурсия, на которой можно будет заглянуть в большой старинный дом, подняться по скрипучей лестнице, исследовать потаенные уголки и открыть тяжелый сундук, узнать, кто же здесь жил, какие были игрушки и игры. А еще, как зажигали керосинку, когда не было электричества.