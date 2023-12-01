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Портал в квартал: в Нижнем запускают новую интерактивную прогулку

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2 декабря в «Заповедных кварталах» стартует программа «Портал в квартал». Это интерактивная прогулка-экскурсия, на которой можно будет заглянуть в большой старинный дом, подняться по скрипучей лестнице, исследовать потаенные уголки и открыть тяжелый сундук, узнать, кто же здесь жил, какие были игрушки и игры. А еще, как зажигали керосинку, когда не было электричества.

 

Программа рассчитана на детей, подростков и взрослых, которые хотят нескучно узнавать новое о городе.

Самых юных ждет путешествие по кварталу. Играя, они познакомятся с историей города, отправятся в прошлое, изведают старинный дом, найдут множество артефактов и научатся писать пером.

В программе:

  • интерактивная прогулка с эрудированной ведущей
  • посещение исторического дома
  • знакомство со старинными предметами и архитектурой в игровом формате
  • чаепитие со сладкими угощениями
Старт экскурсии: Короленко, 17
  

6+


 

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Фото: архив редакции



 

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