Нижний — в тройке самых мистических направлений для туризма осенью

Аналитики туристической платформы выбрали десять самых мистических направлений для туризма. В основе исследования: городские легенды и мифы. Нижний занял третье место среди самых востребованных мистических мест для путешествий по России в эту осень.
Столица Приволжья попала в рейтинг благодаря озеру Светлояр. Здесь, по легенде, располагался древний Китеж.
Средняя продолжительность пребывания в Нижнем— три ночи, а стоимость одной ночи пребывания составила около 3266 рублей.
Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург, второе место занял Калининград с его фортами и подземельями.
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Фото: фотобанк
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