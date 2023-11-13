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Нижний — в тройке самых мистических направлений для туризма осенью

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Аналитики туристической платформы выбрали десять самых мистических направлений для туризма. В основе исследования: городские легенды и мифы. Нижний занял третье место среди самых востребованных мистических мест для путешествий по России в эту осень.

 

Столица Приволжья попала в рейтинг благодаря озеру Светлояр. Здесь, по легенде, располагался древний Китеж.

Средняя продолжительность пребывания в Нижнем— три ночи, а стоимость одной ночи пребывания составила около 3266 рублей.

Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург, второе место занял Калининград с его фортами и подземельями.



 

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Фото: фотобанк

 

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