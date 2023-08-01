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Какая погода ждет нижегородцев на этой неделе

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Новая рабочая неделя в Нижнем будет жаркой (до +29) и без осадков.

 

Во вторник, 1 августа, в дневные часы воздух прогреется до +27, ночью похолодает до +16. Будет облачно с прояснениями, дожди не прогнозируются.

В среду, 2 августа, столбики термометров покажут +26 — днем и до +17 — ночью. Весь день будет облачно с прояснениями. Скорость юго-восточного ветра составит до 2,1 метра в секунду.

В четверг, 3 августа, днем воздух прогреется до +28. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +20.

В пятницу, 4 августа, максимальная температура воздуха достигнет +29, минимальная — +21. Ветер изменит направление на южное, его скорость составит 2,9 метра в секунду.

В выходные, 5 и 6 августа, в приволжскую столицу придет 30 градусная жара без осадков и со слабым ветром.



 

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Фото: фотобанк



 

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