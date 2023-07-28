Какая погода ждет нижегородцев в выходные

В субботу, 29 июля, будет облачно с прояснениями. Утром термометры покажут +27 градусов, днем воздух прогреется до +29. К вечеру столбики термометров опустятся до +25. Ночью похолодает до +19. Скорость юго-восточного ветра — 3,5 метра в секунду.

В воскресенье, 30 июля, целый день будет пасмурно. Утром температура воздуха достигнет +22 градусов. Днем ожидаются ливни и+21. Вечером похолодает до +18, дожди продолжатся, но будут уже не такие сильные.

Ночь температура воздуха опустится до +17, а ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 3,8 метра в секунду.







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Фото: фотобанк