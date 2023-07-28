18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Какая погода ждет нижегородцев в выходные

Поделиться:

Предстоящие выходные в Нижнем будут жаркими и дождливыми.

 

В субботу, 29 июля, будет облачно с прояснениями. Утром термометры покажут +27 градусов, днем воздух прогреется до +29. К вечеру столбики термометров опустятся до +25. Ночью похолодает до +19. Скорость юго-восточного ветра — 3,5 метра в секунду.

В воскресенье, 30 июля, целый день будет пасмурно. Утром температура воздуха достигнет +22 градусов. Днем ожидаются ливни и+21. Вечером похолодает до +18, дожди продолжатся, но будут уже не такие сильные.

Ночь температура воздуха опустится до +17, а ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 3,8 метра в секунду.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: