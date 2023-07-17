Потепление до +27 и дожди: рассказываем о погоде в Нижнем

В понедельник, 17 июля, утром воздух прогреется до +26, вечером похолодает до +16. Осадков не ожидается, а небо весь день будет ясным.

Во вторник, 18 июля, днем разогреет до +27, в утренние и вечерние часы столбики термометров будут держаться на отметке около +17. Дождей не прогнозируется.

В среду, 19 июля, в городе ожидается дождь и небольшое похолодание. Воздух не прогреется выше +20. В четверг, 20 июля, также прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться между отметками +14... +20 градусов.

В пятницу, 21 июля, немного потеплеет — днем столбики термометров поднимутся до отметки +21.

Погода не изменится и в предстоящие выходные: до +21 градуса и без дождей.







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Фото: фотобанк