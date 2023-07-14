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Нижний — в топе коротких путешествий

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В топ‑5 самых популярных туров выходного дня по России вошел Нижний Новгород. Рейтинг самых бронируемых направлений для сити-туров опубликован на сайте Ассоциации Туроператоров.

 

В пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, города Золотого кольца и Нижний Новгород.

Кроме того, столица Приволжья оказалась на втором месте в топ-10 бюджетных направлений для туров выходного дня с экскурсионной программой.

Стоимость такого тура на одного человека — от 6500 до 8100 рублей.


 

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Фото: фотобанк

 

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