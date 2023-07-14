Нижний — в топе коротких путешествий

В пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, города Золотого кольца и Нижний Новгород.

Кроме того, столица Приволжья оказалась на втором месте в топ-10 бюджетных направлений для туров выходного дня с экскурсионной программой.

Стоимость такого тура на одного человека — от 6500 до 8100 рублей.





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Фото: фотобанк