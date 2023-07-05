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Площадь Свободы перекроют с 8 июля

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В Нижнем ограничат движение транспорта на площади Свободы и участках прилегающих улиц с полуночи 8 июля.

 

Кроме площади будут перекрыты участки улиц Горького (от улицы Ошарской до Ижорской), Ошарской (напротив дома №164 на улице Горького), Варварской (от площади Свободы до улицы Володарского) и участок напротив дома №1 на улице Ванеева.

Возобновить движение для личных автомобилей планируется осенью.

На время перекрытий изменятся маршруты общественного транспорта, появятся новые остановки у стадиона «Водник», Октябрьской площади, центра культуры «Рекорд», Ковалихинского сквера и Театра юного зрителя.

Подробности в карточках.


 

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Фото: официальный канал «Метро НН»

 

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