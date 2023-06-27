Дождливо и пасмурно: какая погода ждет нижегородцев на этой неделе

Во вторник, 27 июня, утром будет ясно и воздух прогреется до +23, к полудню — +24, но на небе появятся облака, а к вечеру столбики термометров опустятся до отметки в +19 градусов. Ветер сменится на юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.

В среду, 28 июня, с утра будет пасмурно и +17, днем — облачно с прояснениями и +24, а к вечеру — снова пасмурно и +19. Направление ветра останется прежним, а скорость его возрастет до 3,2 метра в секунду.

В четверг, 29 июня, днем температура воздуха поднимется не выше +20 и прогнозируется небольшой дождь. К ночи похолодает до +14. Ветер все также будет дуть с юго-востока, его порывы составят 3,1 метра в секунду.

В пятницу, 30 июня, утром будет пасмурно и синоптики обещают до +15 градусов. К полудню потеплеет до +18, а вечером температура воздуха составит +19. К ночи ветер сменится на юго-западный со скоростью 1,3 метра в секунду.







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Фото: фотобанк