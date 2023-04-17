Шестой веткабинет открыли в Нижнем

Первыми пациентами стали питон Клепа и кролик Вася. В обоих случаях причиной обращения к ветеринарам стали жалобы на проблемы с пищеварением. Хозяевам после осмотра питомцев были даны рекомендации по их лечению.

Веткабинеты на территории Нижнего:

переулок Камчатский, 7 — телефон 8−987−110−20−17

улица Веденяпина, 8 — телефон 8−987−751−57−22

проспект Бусыгина, 9 — телефон 8−987−751−75−63

улица Героев Космоса, 52 — телефон 8−987−390−80−62

проспект Ленина, 45 — телефон 258−02−48

Московское шоссе, 185 — телефон 8-910-796-45-41

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash