Шестой веткабинет открыли в Нижнем

В веткабинете проводится осмотр животных, здесь принимают биоматериалы для исследований, дают необходимые консультации, а также регистрируют и чипируют. Кроме того, владельцы животных могут приобрести в кабинетах необходимые аксессуары, специализированные корма и лекарства.
Первыми пациентами стали питон Клепа и кролик Вася. В обоих случаях причиной обращения к ветеринарам стали жалобы на проблемы с пищеварением. Хозяевам после осмотра питомцев были даны рекомендации по их лечению.
Веткабинеты на территории Нижнего:
- переулок Камчатский, 7 — телефон 8−987−110−20−17
- улица Веденяпина, 8 — телефон 8−987−751−57−22
- проспект Бусыгина, 9 — телефон 8−987−751−75−63
- улица Героев Космоса, 52 — телефон 8−987−390−80−62
- проспект Ленина, 45 — телефон 258−02−48
- Московское шоссе, 185 — телефон 8-910-796-45-41
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Фото: unsplash
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