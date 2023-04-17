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Шестой веткабинет открыли в Нижнем

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В веткабинете проводится осмотр животных, здесь принимают биоматериалы для исследований, дают необходимые консультации, а также регистрируют и чипируют. Кроме того, владельцы животных могут приобрести в кабинетах необходимые аксессуары, специализированные корма и лекарства.

 

Первыми пациентами стали питон Клепа и кролик Вася. В обоих случаях причиной обращения к ветеринарам стали жалобы на проблемы с пищеварением. Хозяевам после осмотра питомцев были даны рекомендации по их лечению.

Веткабинеты на территории Нижнего:

  • переулок Камчатский, 7 — телефон 8−987−110−20−17
  • улица Веденяпина, 8 — телефон 8−987−751−57−22
  • проспект Бусыгина, 9 — телефон 8−987−751−75−63
  • улица Героев Космоса, 52 — телефон 8−987−390−80−62
  • проспект Ленина, 45 — телефон 258−02−48
  • Московское шоссе, 185 — телефон 8-910-796-45-41

 

 

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Фото: unsplash

 

 

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