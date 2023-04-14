В Нижнем запустили предпродажу на экскурсионные маршруты «Валдаев»

Начало навигации «Валдаев» будет зависеть от паводковой обстановки. Ожидается, что прогулочные рейсы до Шуховской башни и обзорные маршруты запустят уже 1 мая.
Нижегородцы могут заранее купить билеты до:
- Городца
- Чкаловска
- Павлова
- в Юрино
Кроме того, в конце апреля – начале мая откроются продажи на регулярные рейсы.
Также этим летом впервые начнет курсировать судно на подводных крыльях «Метеор 120Р».
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Фото: сообщество компании «Водолет»
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