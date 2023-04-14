В Нижнем запустили предпродажу на экскурсионные маршруты «Валдаев»

Нижегородцы могут заранее купить билеты до:

Городца

Чкаловска

Павлова

в Юрино

Кроме того, в конце апреля – начале мая откроются продажи на регулярные рейсы.

Также этим летом впервые начнет курсировать судно на подводных крыльях «Метеор 120Р».





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Фото: сообщество компании «Водолет»