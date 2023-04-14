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В Нижнем запустили предпродажу на экскурсионные маршруты «Валдаев»

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Начало навигации «Валдаев» будет зависеть от паводковой обстановки. Ожидается, что прогулочные рейсы до Шуховской башни и обзорные маршруты запустят уже 1 мая.

 

Нижегородцы могут заранее купить билеты до:

  • Городца
  • Чкаловска
  • Павлова
  • в Юрино

Кроме того, в конце апреля – начале мая откроются продажи на регулярные рейсы.

Также этим летом впервые начнет курсировать судно на подводных крыльях «Метеор 120Р».


 

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Фото: сообщество компании «Водолет»

 

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