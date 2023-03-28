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В регионах Поволжья прогнозируют потепление в конце недели

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В регионы Приволжского федерального округа придет потепление до +12 градусов в конце недели. При этом в середине недели на востоке округа ожидается небольшое похолодание и ночные заморозки.

 

В конце недели с юга и запада снова подойдет циклон, погода в западных регионах испортится, будет дождливой, но температура повысится. А с пятницы эти изменения коснутся и восточных регионов.

По словам синоптика, в Нижнем Новгороде в ближайшие два дня существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем будет держаться на уровне +7–11 градусов, ночью — от 0 до +4. В четверг и пятницу здесь пройдут небольшие кратковременные дожди, при этом в Нижнем температура понизится до +6-8 градусов днем и +1-3 градусов ночью. В выходные вновь потеплеет до +10-12 градусов в дневные часы, осадки прекратятся и будет солнечно.



 

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Фото: ИРГСНО

 

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