В регионах Поволжья прогнозируют потепление в конце недели

В конце недели с юга и запада снова подойдет циклон, погода в западных регионах испортится, будет дождливой, но температура повысится. А с пятницы эти изменения коснутся и восточных регионов.

По словам синоптика, в Нижнем Новгороде в ближайшие два дня существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем будет держаться на уровне +7–11 градусов, ночью — от 0 до +4. В четверг и пятницу здесь пройдут небольшие кратковременные дожди, при этом в Нижнем температура понизится до +6-8 градусов днем и +1-3 градусов ночью. В выходные вновь потеплеет до +10-12 градусов в дневные часы, осадки прекратятся и будет солнечно.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: ИРГСНО