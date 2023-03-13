18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Нижегородская ярмарка на тысяче

Поделиться:

Изображение Нижегородской ярмарки может появится на новой купюре в тысячу рублей. Об этом рассказала команда общественного пространства.

 

Новые купюры номиналом тысяча и пять тысяч рублей Центральный банк планирует презентовать предстоящим летом. Варианты оформления пока в разработке.

Одним из вариантов стало изображение главного ярмарочного дома в столице Приволжья. Также на купюры могут поместить кремль, стадион «Нижний Новгород», Чкаловскую лестницу, памятник Горькому, здание Госбанка и виды Волги.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: телеграм-канал ярмарки

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: