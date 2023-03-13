Нижегородская ярмарка на тысяче

Изображение Нижегородской ярмарки может появится на новой купюре в тысячу рублей. Об этом рассказала команда общественного пространства.
Новые купюры номиналом тысяча и пять тысяч рублей Центральный банк планирует презентовать предстоящим летом. Варианты оформления пока в разработке.
Одним из вариантов стало изображение главного ярмарочного дома в столице Приволжья. Также на купюры могут поместить кремль, стадион «Нижний Новгород», Чкаловскую лестницу, памятник Горькому, здание Госбанка и виды Волги.
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Фото: телеграм-канал ярмарки
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