Нижегородская ярмарка на тысяче

Новые купюры номиналом тысяча и пять тысяч рублей Центральный банк планирует презентовать предстоящим летом. Варианты оформления пока в разработке.

Одним из вариантов стало изображение главного ярмарочного дома в столице Приволжья. Также на купюры могут поместить кремль, стадион «Нижний Новгород», Чкаловскую лестницу, памятник Горькому, здание Госбанка и виды Волги.







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Фото: телеграм-канал ярмарки