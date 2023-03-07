В Нижнем стартовало голосование по проекта «Вам решать!»

В этом году количество проектов увеличилось до 96. Больше всего инициатив (44) связано с ремонтом дорог.

Кроме того, по направлению «Молодежная политика» представлено 34 проекта. Также есть предложения по направлениям:

«Все лучшее — детям!»

«Общественные пространства»

«Наша инфраструктура»

«Спорт для всех!»

«Наша инициатива»

Голосование продлится до 7 апреля. Свой выбор нижегородцы смогут сделать на сайте.





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Фото: telegram-канал Юрия Шалабаева