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В Нижнем стартовало голосование по проекта «Вам решать!»

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Голосование в рамках проекта «Вам решать!» стартовало в столице Приволжья, сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

 

В этом году количество проектов увеличилось до 96. Больше всего инициатив (44) связано с ремонтом дорог.

Кроме того, по направлению «Молодежная политика» представлено 34 проекта. Также есть предложения по направлениям:

  • «Все лучшее — детям!»
  • «Общественные пространства»
  • «Наша инфраструктура»
  • «Спорт для всех!»
  • «Наша инициатива»

Голосование продлится до 7 апреля. Свой выбор нижегородцы смогут сделать на сайте.


 

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Фото: telegram-канал Юрия Шалабаева

 

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