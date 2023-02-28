Объявлен набор участников на архитектурный проект «Море за поворотом»

С поддержкой опытных архитекторов ребята пройдут путь от создания проектов до презентации концепции. Наиболее активные участники смогут еще глубже погрузиться в архитектурный процесс и будут реализовывать проекты на острове Вертолетный, в республике Татарстан.
Фестиваль будет проходить в два этапа:
- онлайн-этап — работа в команде под наставничеством опытного эксперта архитектора. Разработка проектов, презентация и защита перед экспертами в области архитектуры, урбанистики и дизайна.
- оффлайн-этап — возможность отправиться на остров Вертолетный и принять участие в реализации лучших проектов.
Заявку можно заполнить по ссылке до 1 марта. Участники будут проходить конкурсный отбор по портфолио, поэтому важно прикрепить самые лучшие работы.
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Фото: архив организаторов
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