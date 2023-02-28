Объявлен набор участников на архитектурный проект «Море за поворотом»

Фестиваль будет проходить в два этапа:

онлайн-этап — работа в команде под наставничеством опытного эксперта архитектора. Разработка проектов, презентация и защита перед экспертами в области архитектуры, урбанистики и дизайна.

оффлайн-этап — возможность отправиться на остров Вертолетный и принять участие в реализации лучших проектов.

Заявку можно заполнить по ссылке до 1 марта. Участники будут проходить конкурсный отбор по портфолио, поэтому важно прикрепить самые лучшие работы.

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Фото: архив организаторов