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Объявлен набор участников на архитектурный проект «Море за поворотом»

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С поддержкой опытных архитекторов ребята пройдут путь от создания проектов до презентации концепции. Наиболее активные участники смогут еще глубже погрузиться в архитектурный процесс и будут реализовывать проекты на острове Вертолетный, в республике Татарстан.

 

Фестиваль будет проходить в два этапа:

  • онлайн-этап — работа в команде под наставничеством опытного эксперта архитектора. Разработка проектов, презентация и защита перед экспертами в области архитектуры, урбанистики и дизайна.
  • оффлайн-этап — возможность отправиться на остров Вертолетный и принять участие в реализации лучших проектов.

Заявку можно заполнить по ссылке до 1 марта. Участники будут проходить конкурсный отбор по портфолио, поэтому важно прикрепить самые лучшие работы.

 

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Фото: архив организаторов

 

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