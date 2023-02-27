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Цифра дня: 1,5 млн рублей принесли обзорные бинокли в бюджет Нижнего

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В 2022 году жители столицы Приволжья и туристы потратили 1,5 миллиона рублей, чтобы полюбоваться панорамой города через бинокль. Чтобы воспользоваться биноклем, достаточно десяти рублей. Этой суммы хватает на одну минуту пользования. Об этом сообщают в управлении делами регионального правительства.

 

Всего в историческом центре города установлено десять биноклей. Четыре на площади у Вечного огня, еще три — на Чкаловской лестнице, два — на участке стены от Тайницкой до Часовой башни. А еще один — в Губернаторском саду.

Наибольшей популярностью пользуются бинокли на площади у Вечного огня и Чкаловской лестницы.


 

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Фото: unsplash

 

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