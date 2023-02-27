18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На развитие Городца направят 730 миллионов рублей

Поделиться:

В ближайшие два года — 2023 и 20224 — Городец получит на развитие территорий 730 миллионов рублей. Об этом сообщает губернатор региона в своем telegram-канале.

 

Работы будут вестись в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Средства пойдут на строительство детсада на 240 мест в микрорайоне Галанин, возведение социального центра, а также капитальный ремонт спортивного комплекса «Спартак» и Дома культуры на площади Ватутина.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество «ГОРОДЕЦ | КЦ ЛЕВ И ВИШНЯ»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: