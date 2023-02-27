На развитие Городца направят 730 миллионов рублей

Работы будут вестись в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Средства пойдут на строительство детсада на 240 мест в микрорайоне Галанин, возведение социального центра, а также капитальный ремонт спортивного комплекса «Спартак» и Дома культуры на площади Ватутина.





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Фото: сообщество «ГОРОДЕЦ | КЦ ЛЕВ И ВИШНЯ»