На развитие Городца направят 730 миллионов рублей

В ближайшие два года — 2023 и 20224 — Городец получит на развитие территорий 730 миллионов рублей. Об этом сообщает губернатор региона в своем telegram-канале.
Работы будут вестись в рамках программы комплексного развития сельских территорий.
Средства пойдут на строительство детсада на 240 мест в микрорайоне Галанин, возведение социального центра, а также капитальный ремонт спортивного комплекса «Спартак» и Дома культуры на площади Ватутина.
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Фото: сообщество «ГОРОДЕЦ | КЦ ЛЕВ И ВИШНЯ»
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