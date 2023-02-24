В Доме архитектора пройдет мастер-класс по гризайли

Время: с 15:00 и 18:00

Гризайль — это вид искусства, в котором художник создает произведение с использованием различных оттенков серого или другого нейтрального цвета. Картину выполняют в одном цвете, а полнота изображения достигается за счет использования разных тонов этого цвета – более светлых и более темных.

Преподаватель мастер-класса Анастасия Сидоран — скульптор, художник и декоратор.

Все расходные материалы включены в стоимость билета. Бронирование по телефону: 8-902-302-40-84