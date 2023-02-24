В Доме архитектора пройдет мастер-класс по гризайли

11 и 12 марта пройдут творческие мастер-классы в Доме архитектора. Участники создадут эно-гризайль. Это особый вид живописи, где картина рисуется игристым с добавлением акварели.
11 и 12 марта
Время: с 15:00 и 18:00
Место: Дом Архитектора (ул. Верхне-Волжская набережная, д. 2)
Гризайль — это вид искусства, в котором художник создает произведение с использованием различных оттенков серого или другого нейтрального цвета. Картину выполняют в одном цвете, а полнота изображения достигается за счет использования разных тонов этого цвета – более светлых и более темных.
Преподаватель мастер-класса Анастасия Сидоран — скульптор, художник и декоратор.
Все расходные материалы включены в стоимость билета. Бронирование по телефону: 8-902-302-40-84
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Фото: сообщество организаторов
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