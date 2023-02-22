Новый сухогруз спустит на воду «Красное Сормово»

Судно стало 11 в серии. Его длина 141 метр, ширина — 16,98 метра. Судно предназначено для перевозки угля, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, а также опасных.

После спуска оно будет достраиваться на воде, после чего пройдет ходовые испытания и будет передано заказчику.

Свое название сухогруз получил в честь основателя завода «Красное Сормово».





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Фото: архив пресс-служб