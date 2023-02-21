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Масленичные гулянья в нижегородских парках

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Рассказываем о масленичных гуляниях в парках города в это воскресенье, 26 февраля.

 

В «Швейцарии» с 11:00 до 15:00 пройдет анимационно-развлекательная программа с играми, конкурсами, экскурсиями и концертом.

В «Дубках» и в парке «Светлоярский» Масленицу отметят с 13:00 до 16:00. На это время запланировано выступление вокальных и танцевальных коллективов и кавер-групп.

В Автозаводском парке с 12:00 до 7:00 пройдет праздничная программа. Запланированы концерт, выставка-ярмарка, анимационная программа в детском городке «Чиполлино». Также ожидаются «Молодецкие забавы» на «сухом озере», FIRE-шоу и традиционное сжигание чучела.


 

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Фото: unsplash



 

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