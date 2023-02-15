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Флигель усадьбы Киризеева отреставрируют в Нижнем

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Доме №10 на улице Ульянова (более известном, как усадьба Киризеева) восстановят. Здание в духе позднего классицизма построили в середине XIX века, а его план на карте города утверждал Николай I.

 

Исторически дом известен как Флигель усадьбы основателя кирпичного завода Ивана Киризеева. Одним из его проектов был ремонт башни и стены Нижегородского кремля.

Здесь восстановят кровлю, фасады и интерьеры. Обновят системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, а также электроосвещения.


 

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Фото: соцсети

 

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