Флигель усадьбы Киризеева отреставрируют в Нижнем

Исторически дом известен как Флигель усадьбы основателя кирпичного завода Ивана Киризеева. Одним из его проектов был ремонт башни и стены Нижегородского кремля.

Здесь восстановят кровлю, фасады и интерьеры. Обновят системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, а также электроосвещения.





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