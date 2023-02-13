Дом Архитектора запускает «Архшколу»

В Доме Архитектора стартует «Архшкола» 13 февраля. Детские программы расскажут о городском дизайне, а для взрослых приготовили лектории о ландшафтном дизайне.
В программе — курсы для детей и взрослых, которые подготовили молодые архитекторы города.
- «Проектирование непостоянства»
- «Вертикальный город»
- «Город будущего»
- «Натуральное в искусственном»
- «Создание частного сада. Основы ландшафтного дизайна»
Занятия стартуют 13 февраля. Подробное описание и время занятий можно узнать здесь или по телефону: 8 953 563 47 06.
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Фото: Наталья Арсланова
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