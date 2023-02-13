Дом Архитектора запускает «Архшколу»

В программе — курсы для детей и взрослых, которые подготовили молодые архитекторы города.

«Проектирование непостоянства»

«Вертикальный город»

«Город будущего»

«Натуральное в искусственном»

«Создание частного сада. Основы ландшафтного дизайна»

Занятия стартуют 13 февраля. Подробное описание и время занятий можно узнать здесь или по телефону: 8 953 563 47 06.







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Фото: Наталья Арсланова