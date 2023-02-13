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2ГИС создали подборку нижегородской архитектуры

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Команда сервиса 2ГИС составила подборку знаковой нижегородской архитектуры 1990-х — начала 2020-х годов.

 

Создатели отмечают, что в 90-е годы в Нижнем переосмысляли дореволюционное наследие модерна. В 00-е здесь усилилось влияние стеклянной архитектуры. А в 10-е архитекторы обратились к метамодернистскому аскетизму и «коробочным» структурам.

Узнать подробнее о жилых домах, торговых центрах, офисах, театрах и исторических зданиях Нижнего с новой стороны можно в гиде.



 

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Фото: telegram-канал Нижегородской ярмарки

 

 

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