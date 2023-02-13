2ГИС создали подборку нижегородской архитектуры

Создатели отмечают, что в 90-е годы в Нижнем переосмысляли дореволюционное наследие модерна. В 00-е здесь усилилось влияние стеклянной архитектуры. А в 10-е архитекторы обратились к метамодернистскому аскетизму и «коробочным» структурам.

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Фото: telegram-канал Нижегородской ярмарки