2ГИС создали подборку нижегородской архитектуры

Команда сервиса 2ГИС составила подборку знаковой нижегородской архитектуры 1990-х — начала 2020-х годов.
Создатели отмечают, что в 90-е годы в Нижнем переосмысляли дореволюционное наследие модерна. В 00-е здесь усилилось влияние стеклянной архитектуры. А в 10-е архитекторы обратились к метамодернистскому аскетизму и «коробочным» структурам.
Узнать подробнее о жилых домах, торговых центрах, офисах, театрах и исторических зданиях Нижнего с новой стороны можно в гиде.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: telegram-канал Нижегородской ярмарки
Комментарии (0)