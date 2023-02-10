Космический корабль появится в планетарии Нижнего

Модернизация планетария стартовала в январе и пройдет в залах «Астрономия», «Космонавтика» и «Планета». Один из них оформят в стиле космического корабля.
В планетарии полностью изменят интерьер и расположение помещений – они будут закольцованы, и в них станет светлее за счет дополнительных окон. Будут заменены инженерные коммуникации, отремонтирован фасад. Залы будут не только отремонтированы, но и полностью оснащены современным оборудованием для различных конференций, лекций и тематических встреч.
На данный момент подрядчиком уже закончен весь комплекс демонтажных работ. Выполнена стяжка полов в фойе на обоих этажах, готов круглый потолок на первом этаже.
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Фото: telegram-канал Юрия Шалабаева
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