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Центр реставрации библиотечных фондов запускает экскурсии

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Первый в России региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов запускает экскурсии для нижегородцев с 10 февраля. Гостей приглашают узнать, как реставрируют ценные и редкие издания и почему это сложный и дорогостоящий процесс, посмотреть на современное профессиональное оборудование.

 

Экскурсанты узнают, зачем и с помощью какого оборудования проводятся лабораторные исследования книг перед реставрацией, в каких случаях применяется оборудование для механизированного восполнения утрат бумаги и другие неожиданные факты.

Там же можно будет увидеть раритетные станки и прессы XIX века, технику ХХ века, а также новое высокотехнологичное оборудование. Особый экспонат — огромный плоттер для изготовления специальных коробов, футляров, защищающих издания от воздействий окружающей среды.

Экскурсии будут проходить по пятницам в 16:00.

Билеты можно купить в том числе по «Пушкинской карте».

Гостей ждут в нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени Ленина (ул. Варварская, 3).


 

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Фото: Нижний 800


 

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