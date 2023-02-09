Центр реставрации библиотечных фондов запускает экскурсии

Экскурсанты узнают, зачем и с помощью какого оборудования проводятся лабораторные исследования книг перед реставрацией, в каких случаях применяется оборудование для механизированного восполнения утрат бумаги и другие неожиданные факты.

Там же можно будет увидеть раритетные станки и прессы XIX века, технику ХХ века, а также новое высокотехнологичное оборудование. Особый экспонат — огромный плоттер для изготовления специальных коробов, футляров, защищающих издания от воздействий окружающей среды.

Экскурсии будут проходить по пятницам в 16:00.

Билеты можно купить в том числе по «Пушкинской карте».

Гостей ждут в нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени Ленина (ул. Варварская, 3).





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Фото: Нижний 800



