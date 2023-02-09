Центр реставрации библиотечных фондов запускает экскурсии

Первый в России региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов запускает экскурсии для нижегородцев с 10 февраля. Гостей приглашают узнать, как реставрируют ценные и редкие издания и почему это сложный и дорогостоящий процесс, посмотреть на современное профессиональное оборудование.
Экскурсанты узнают, зачем и с помощью какого оборудования проводятся лабораторные исследования книг перед реставрацией, в каких случаях применяется оборудование для механизированного восполнения утрат бумаги и другие неожиданные факты.
Там же можно будет увидеть раритетные станки и прессы XIX века, технику ХХ века, а также новое высокотехнологичное оборудование. Особый экспонат — огромный плоттер для изготовления специальных коробов, футляров, защищающих издания от воздействий окружающей среды.
Экскурсии будут проходить по пятницам в 16:00.
Билеты можно купить в том числе по «Пушкинской карте».
Гостей ждут в нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени Ленина (ул. Варварская, 3).
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Фото: Нижний 800
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