Трехдневный ARTcamp в Кстово

Организаторы ждут студентов вузов и ссузов от 18 до 35 лет. Кэмп объединит участников по трем направлениям: танцы, вокал и театр. Проживание, питание, образовательная программа и проезд от Нижнего Новгорода до базы отдыха — бесплатно.

В роли наставников приглашены молодые эксперты. Они подготовили программу, которая погрузит участников смены в атмосферу беспрерывного обучения и повышения творческих навыков.

Подать заявку на ARTcamp можно до 9 февраля включительно. Помимо заявки, необходимо выполнить творческие задания.







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Фото: unsplash