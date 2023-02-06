«Архитектурные излишества» выпустили ролик о Нижнем

«Архитектурные излишества» — исследовательский проект о российском архитектурном наследии, внутреннем туризме и городах.

Ведущий рассказал, что сформировало Рождественскую, чем отличалось строгановское барокко и каким получился памятник Максиму Горькому.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Обложка: кадр из видео