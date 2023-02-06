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«Архитектурные излишества» выпустили ролик о Нижнем

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На канале YouTube-канале «Архитектурные излишества» вышел новый ролик про Нижний Новгород. Ведущий Павел Гнилорыбов прогулялся по Рождественской и набережной Федоровского.

 

«Архитектурные излишества» — исследовательский проект о российском архитектурном наследии, внутреннем туризме и городах.

Ведущий рассказал, что сформировало Рождественскую, чем отличалось строгановское барокко и каким получился памятник Максиму Горькому.



 

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Обложка: кадр из видео

 

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