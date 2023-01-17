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В Нижнем установят танцевальную платформу

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Танцевальная платформа появится на Нижневолжской набережной. Об этом сообщается на сайте мэрии.

 

Городская администрация ищет подрядчика для установки двух нестационарных объектов. Победитель торгов разместит продуктовый павильон на улице Касьянова и видео- танцевальную площадку на набережной.

За установку танцевальной платформы просят 67,3 тысяч рублей, а за право размещения павильона площадью 100 квадратных метров — 138,1 тысячу рублей.

Заявки на участие в торгах принимают до 25 января. Оба аукциона пройдут 31 января.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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