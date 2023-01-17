В Нижнем установят танцевальную платформу

Танцевальная платформа появится на Нижневолжской набережной. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Городская администрация ищет подрядчика для установки двух нестационарных объектов. Победитель торгов разместит продуктовый павильон на улице Касьянова и видео- танцевальную площадку на набережной.
За установку танцевальной платформы просят 67,3 тысяч рублей, а за право размещения павильона площадью 100 квадратных метров — 138,1 тысячу рублей.
Заявки на участие в торгах принимают до 25 января. Оба аукциона пройдут 31 января.
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Фото: архив пресс-служб
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