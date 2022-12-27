Факт дня: публикуем любимый новогодний салат нижегородцев

Первое место — у «Сельди под шубой», затем идет «Оливье», а замыкает тройку лидеров «Цезарь». Далее по списку: салат с кальмарами, салат с курицей и ананасами, «Крабовый», «Мимоза», салат с креветками, «Греческий» и «Гранатовый браслет».

Кроме того, нижегородцы чаще, чем жители других российских городов-миллионников, салат «Оливье» делают либо с колбасой, либо с говядиной.

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Фото: burst