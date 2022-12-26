Медицинский скрининг в «Швейцарии»

Нижегородцы смогут прослушать лекцию о безопасном для здоровья проведении новогодних каникул и пройти медицинский скрининг.

Специалисты измерят участникам акции сатурацию крови, артериальное давление, проведут исследования функции внешнего дыхания, работу сердца на кардиовизоре, рассчитают индекс массы тела, проведут консультации врача-терапевта и невролога.





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Фото: сайт парка