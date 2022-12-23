Фестиваль завтраков в Нижнем

Фестиваль завтраков BreakFest пройдет в Нижнем с 1 по 31 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Знакомьтесь, Нижний».
Это масштабный проект, в котором участвуют лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сочи и Ярославля.
19 нижегородских ресторанов представят гостям специальное меню завтраков по фиксированным ценам 450 и 750 рублей в четырех категориях:
- яйца: утиные и перепелиные, по-шотландски и по-панагюрски, кюкю, локо-моко и менемены
- молочные блюда: суфле и запеканки, йогурты и панакотты, сливки и сырки
- блюда из злаков: каша из киноа, суфле из сорго, гранола из гречки
- выпечка и десерты: пряники и пеламуши, торты и тосты, калачи и капкейки
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Фото: unsplash
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