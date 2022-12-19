18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На Покровке установят второй батут

Поделиться:

Установка второго батута стартовала на улице Большой Покровской в прошедшие выходные. Об этом сообщается в социальных сетях.

 

Обустроить детскую зону с батутами около магазина «Художественные промыслы» и театра кукол планировали еще в прошлом году. Театр также сможет использовать это пространство и проводить там мероприятия для юных зрителей.

Первый батут поставили в ноябре этого года. Сейчас ведется монтаж второго. Он будет больше предыдущего.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: