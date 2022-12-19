На Покровке установят второй батут

Обустроить детскую зону с батутами около магазина «Художественные промыслы» и театра кукол планировали еще в прошлом году. Театр также сможет использовать это пространство и проводить там мероприятия для юных зрителей.

Первый батут поставили в ноябре этого года. Сейчас ведется монтаж второго. Он будет больше предыдущего.





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Фото: unsplash