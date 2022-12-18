Умер гендиректор группы компаний «Электроника» Александр Кузнецов

В возрасте 63 лет умер экс-депутат Законодательного собрания Нижегородской области и генеральный директор группы компаний «Электроника» — Александр Кузнецов. Об этом сообщает telegram-канал «Вовк».
Александр Кузнецов родился 6 ноября 1959 года в столице Приволжья. Он создал фирму по продаже и обслуживанию радиоаппаратуры — (ГК) «Электроника». В 2006 году избран депутатом Заксобрания региона.
Также он активно участвовал в общественной и благотворительной деятельности.
Прощание с Александром пройдет в соборе Александра Невского 20 декабря в 12:00.
Редакция «НН.Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Кузнецова.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: telegram-канал «Вовк»
Комментарии (0)