18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Умер гендиректор группы компаний «Электроника» Александр Кузнецов

Поделиться:

В возрасте 63 лет умер экс-депутат Законодательного собрания Нижегородской области и генеральный директор группы компаний «Электроника» — Александр Кузнецов. Об этом сообщает telegram-канал «Вовк».

 

Александр Кузнецов родился 6 ноября 1959 года в столице Приволжья. Он создал фирму по продаже и обслуживанию радиоаппаратуры — (ГК) «Электроника». В 2006 году избран депутатом Заксобрания региона.

Также он активно участвовал в общественной и благотворительной деятельности.

Прощание с Александром пройдет в соборе Александра Невского 20 декабря в 12:00.

Редакция «НН.Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Кузнецова.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: telegram-канал «Вовк»

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: