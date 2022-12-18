Умер гендиректор группы компаний «Электроника» Александр Кузнецов

Александр Кузнецов родился 6 ноября 1959 года в столице Приволжья. Он создал фирму по продаже и обслуживанию радиоаппаратуры — (ГК) «Электроника». В 2006 году избран депутатом Заксобрания региона.

Также он активно участвовал в общественной и благотворительной деятельности.

Прощание с Александром пройдет в соборе Александра Невского 20 декабря в 12:00.

Редакция «НН.Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Кузнецова.

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Фото: telegram-канал «Вовк»