Туристический поезд «К Деду Морозу» запустят из Нижнего в Великий Устюг 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Он отправится по маршруту Нижний Новгород — Великий Устюг — Киров — Нижний Новгород. Весь тур займет два дня, 25 декабря пассажиры вернутся обратно в столицу Приволжья.
Участникам предлагают не только побывать в Великом Устюге, но и посетить Кикимору Вятскую в Заповеднике сказок в Кирове. А в пути пассажиров ждут новогодние мастер-классы, творческие и театральные мастерские.
Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (910) 142-38-46.
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Фото: архив пресс-служб
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