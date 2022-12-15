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Из Нижнего в Великий Устюг

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Туристический поезд «К Деду Морозу» запустят из Нижнего в Великий Устюг 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

 

Он отправится по маршруту Нижний Новгород — Великий Устюг — Киров — Нижний Новгород. Весь тур займет два дня, 25 декабря пассажиры вернутся обратно в столицу Приволжья.

Участникам предлагают не только побывать в Великом Устюге, но и посетить Кикимору Вятскую в Заповеднике сказок в Кирове. А в пути пассажиров ждут новогодние мастер-классы, творческие и театральные мастерские.

Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (910) 142-38-46.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

 

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